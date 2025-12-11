L'Ucraina mette in difficoltà il petroliere della flotta ombra russo noto come "Dashan"

HQ

I droni marini ucraini hanno appena colpito e messo fuori uso la Dashan, una petroliera autorizzata che trasporta petrolio russo attraverso la zona economica ucraina del Mar Nero. La nave, parte della "flotta ombra" di Mosca, sarebbe stata in funzione senza trasponder quando esplosioni ne colpirono la poppa. È il terzo attacco di questo tipo in due settimane, mentre l'SBU di Kiev prende di mira la rete petrolifera illecita russa.

L'impatto arriva in un contesto di diplomazia su un potenziale accordo di pace

Il colpo arriva in un contesto di diplomazia attorno a un potenziale accordo di pace. I leader della cosiddetta "coalizione dei disposti" sono pronti a una videochiamata dopo che Washington ha proposto una proposta considerata a Kiev eccessivamente favorevole a Mosca. L'Ucraina afferma di aver inviato un piano rivisto che riflette le proprie linee rosse di sicurezza, mantenendo i dettagli segreti fino al intervento degli Stati Uniti.

Donald Trump ha detto di aver avuto una conversazione "forte" con Keir Starmer della Gran Bretagna, Emmanuel Macron della Francia e Friedrich Merz della Germania, lasciando intendere disaccordi sui prossimi passi. Ha detto che un possibile incontro nel fine settimana in Europa dipenderebbe dalle risposte che riceverà dagli alleati.

Volodymyr Zelensky, nel frattempo, ha affrontato la crescente pressione straniera per lo svolgimento delle elezioni in tempo di guerra, sottolineando che Kiev deve fornire "risposte legali ucraine" prima di considerare un voto sotto legge marziale. Nuove ricerche hanno anche contestato le affermazioni russe di una diffusa deviazione di armi occidentali, sottolineando che la maggior parte dei flussi illeciti di armi deriva dalle perdite della Russia sul campo di battaglia.