Zelensky presenta un nuovo sistema di difesa aerea: "Ci sarà un nuovo approccio all'uso delle difese aeree"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato lunedì un nuovo approccio alla difesa aerea del paese, introducendo piccoli gruppi mobili che impiegano droni intercettori. La mossa arriva mentre l'Ucraina si prepara a nuovi attacchi russi previsti, a seguito di un'ondata di attacchi che recentemente ha interrotto l'energia elettrica e il riscaldamento a migliaia di abitazioni, in particolare a Kiev.

"Ci sarà un nuovo approccio all'uso delle difese aeree da parte dell'Aeronautica, riguardante gruppi di fuoco mobili, droni intercettori e altre risorse a corto raggio," ha detto Zelensky nel suo discorso video serale. Ha sottolineato che il sistema sarà "trasformato" e ha nominato Pavlo Yelizarov come vice comandante dell'Aeronautica per guidare lo sviluppo.

Dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022, l'Ucraina ha rapidamente ampliato la produzione nazionale di droni, concentrandosi sui droni intercettori come metodo economico per contrastare gli attacchi russi. Zelensky ha sottolineato l'importanza della vigilanza e della preparazione in tutto il paese. "La Russia si è preparata a un attacco massiccio e sta aspettando il momento per attuarlo," ha avvertito.

L'intelligence ucraina ha identificato specifici obiettivi di ricognizione russi, inclusi sottostazioni che riforniscono centrali nucleari, aumentando le preoccupazioni per la prossima ondata di attacchi. Zelensky ha inoltre incaricato la Primo Ministro Yulia Svyrydenko di affrontare le difficoltà derivanti dai recenti attacchi, incluso il fornire bonus alle squadre di emergenza per il ripristino dell'elettricità e del riscaldamento.