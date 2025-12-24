L'Ucraina presenta una proposta di pace in 20 punti: leggi qui il documento completo

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicamente delineato una bozza di quadro di pace in 20 punti in discussione con gli Stati Uniti, che ha detto potrebbe costituire la base per porre fine alla guerra con la Russia. Se volete dare un'occhiata, qui sotto troverete i punti della proposta di bozza presentata da Zelensky e condivisa dal suo ufficio mercoledì.

Leggi qui il documento completo:

1. La sovranità dell'Ucraina sarà riaffermata.

2. Questo punto prevede un accordo di non aggressione pieno e indiscutibile tra Russia e Ucraina. Specifica che, per mantenere una pace a lungo termine, sarà istituito un meccanismo di monitoraggio per supervisionare la linea di contatto tramite un monitoraggio senza equipaggio spaziale, per garantire la notifica tempestiva delle violazioni e per risolvere i conflitti.

3. L'Ucraina riceverà garanzie di sicurezza solide.

4. L'Ucraina manterrà le sue forze armate con la forza attuale di 800.000 uomini. La precedente bozza statunitense aveva chiesto all'Ucraina di ridurre le dimensioni delle sue forze.

5. Gli Stati Uniti, la NATO e i paesi europei forniranno all'Ucraina garanzie di sicurezza che rispecchiano l'Articolo 5, la clausola di difesa reciproca del trattato fondativo della NATO.

6. La Russia formalizzerà una politica di non aggressione verso Europa e Ucraina in tutte le leggi necessarie e in tutti i documenti necessari per la ratifica, inclusa la ratifica con una schiacciante maggioranza nella Duma di Stato.

7. L'Ucraina diventerà membro dell'UE a una data specificamente definita. L'Ucraina riceverà anche un accesso preferenziale a breve termine al mercato europeo.

8. L'Ucraina riceverà un solido pacchetto globale di sviluppo, che sarà definito in un accordo separato su investimenti e prosperità futura.

9. Saranno istituiti diversi fondi per affrontare la ripresa economica, la ricostruzione delle aree e delle regioni danneggiate e le questioni umanitarie. L'obiettivo sarà mobilitare 800 miliardi di dollari per aiutare l'Ucraina a realizzare appieno il suo potenziale.

10. L'Ucraina accelererà il processo di conclusione di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Zelensky ha detto che la posizione degli Stati Uniti era che, se Washington avesse concesso l'accesso al libero scambio all'Ucraina, mirava a offrire condizioni simili alla Russia.

11. L'Ucraina confermerà che rimarrà uno stato non nucleare, in conformità con il Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari.

12. La centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky ha detto che non è ancora stato raggiunto alcun accordo con gli Stati Uniti sulla questione della più grande centrale nucleare d'Europa, situata vicino alla linea del fronte in un territorio ora controllato dalle forze russe. Zelensky ha detto che la proposta statunitense prevedeva che lo stabilimento fosse gestito congiuntamente da Ucraina, Stati Uniti e Russia, ciascuno con quote uguali in un'impresa congiunta, con gli americani come direttori principali. La proposta di Kiev prevedeva che l'impianto fosse gestito da un'impresa congiunta al 50% che coinvolgeva solo Stati Uniti e Ucraina, con l'Ucraina che riceveva metà dell'energia prodotta e gli Stati Uniti che allocavano indipendentemente l'altra metà.

13. Ucraina e Russia si impegnano a implementare programmi educativi nelle scuole e in tutta la società che promuovano la comprensione e la tolleranza verso culture diverse ed eliminino razzismo e pregiudizi. L'Ucraina applicherà le regole dell'Unione Europea sulla tolleranza religiosa e sulla protezione delle lingue minoritarie.

14. Territorio: Zelensky disse che questo era il punto più complesso, e ancora irrisolto. La Russia vuole che l'Ucraina ritiri le truppe dal territorio che l'Ucraina controlla ancora nella regione orientale di Donetsk. Kiev vuole che i combattimenti vengano fermati sulle attuali linee di battaglia. Washington ha proposto zone smilitarizzate e una zona economica libera nella parte della regione di Donetsk controllata da Kiev.

15. Dopo aver raggiunto un accordo sui futuri accordi territoriali, sia la Russia che l'Ucraina si impegnano a non modificare tali accordi con la forza.

16. La Russia non ostacolerà l'Ucraina nell'utilizzo del fiume Dnipro e del Mar Nero a fini commerciali. Saranno conclusi un accordo marittimo separato e un accordo di accesso, che coprono la libertà di navigazione e trasporto. La Kinburn Spit, lungo lo sbocco del Dnipro verso il mare, sarà smilitarizzata.

17. Sarà istituito un comitato umanitario per risolvere le questioni in sospeso:

un. Tutti i prigionieri di guerra rimasti saranno scambiati secondo il principio di All for All.

b. Tutti i detenuti e ostaggi civili saranno restituiti, inclusi i bambini.

c. Saranno predisposte misure per affrontare la sofferenza delle vittime del conflitto.

18. L'Ucraina deve tenere le elezioni il prima possibile dopo la firma dell'accordo.

19. Questo accordo sarà legalmente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita da un Consiglio di Pace, presieduto dal Presidente Trump. Ucraina, Europa, NATO, Russia e Stati Uniti faranno parte di questo meccanismo. Si applicheranno sanzioni in caso di violazione.

20. Una volta che tutte le parti avranno accettato questo accordo, entrerà immediatamente in vigore un cessate il fuoco completo.