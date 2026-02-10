L'Ucraina presenta un'app per centralizzare la guerra con droni

HQ

L'Ucraina ha lanciato un nuovo sistema digitale di comando e controllo progettato per unificare pianificazione, esecuzione e analisi delle operazioni con droni su tutto il campo di battaglia, mentre cerca di rompere lo stallo lungo la linea del fronte quasi quattro anni dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia. Come riportato da Defense News, la piattaforma, chiamata Mission Control, si inserisce nell'ecosistema di gestione del campo di battaglia DELTA esistente in Ucraina e consente agli equipaggi di droni di registrare le missioni digitalmente, sostituendo i rapporti cartacei e consentendo un'analisi istantanea dell'efficacia degli attacchi.

I funzionari affermano che il sistema segna un passaggio dalla guerra con droni improvvisata e decentralizzata a un modello standardizzato basato sui dati. Catturando non solo colpi confermati ma anche missioni fallite, il Mission Control offre ai comandanti un quadro più chiaro di quali droni, unità e tattiche funzionano e quali no. I dati si inseriscono automaticamente anche nel sistema di classificazione basato sulle prestazioni dell'Ucraina, che premia le unità droni efficaci con accesso prioritario a nuove apparecchiature.

Il lancio riflette la strategia più ampia di Kiev di utilizzare tecnologia, velocità e innovazione per contrastare la superiorità numerica della Russia in termini di truppe e materiali. Funzionari ucraini (tramite Reuters) affermano che il sistema è costruito secondo elevati standard di cybersecurity e un accesso strettamente controllato, consentendo al contempo di condividere alcune analisi selezionate con gli alleati. Con milioni di droni ora in uso ogni anno, il ministero della difesa afferma che il Mission Control riguarda l'acquisizione di "il quadro completo" della battaglia e la scala di ciò che funziona più velocemente di quanto il nemico possa adattarsi...