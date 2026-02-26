L'Ucraina prevede di proteggere 4.000 km di strade con reti anti-droni entro la fine dell'anno

HQ

L'Ucraina prevede di coprire 4.000 km di strade di prima linea con reti anti-droni entro la fine del 2026, ha annunciato il Ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. Le reti sono progettate per fermare i droni russi dal colpire rotte di rifornimento militari, infrastrutture, ospedali e civili.

Sono stati stanziati ulteriori 1,6 miliardi di grivne (37 milioni di dollari) per accelerare il progetto, con la velocità di costruzione recentemente aumentata da 5 km al giorno a gennaio a 12 km a febbraio. Fedorov afferma che entro marzo il ritmo aumenterà a 20 km al giorno. Le fortificazioni saranno inoltre rafforzate nelle regioni di Kharkiv, Sumy e Chernihiv lungo il confine russo...

Mykhailo Fedorov su Telegram:

In un solo mese, abbiamo aumentato la velocità da 5 km al giorno a gennaio a 12 km a febbraio. Questo migliorò significativamente la sicurezza dei movimenti militari e garantiva un funzionamento stabile delle comunità in prima linea. A marzo prevediamo di chiudere 20 km di strade al giorno. Entro la fine dell'anno, prevediamo di installare altri 4.000 km di protezione anti-droni sulle strade.