L'Ucraina punta a un sistema di difesa aerea a basso costo "game changer" entro il 2027
Fire Point mira a rivaleggiare con il sistema missilistico Patriot riducendo i costi di intercettazione sotto 1 milione di dollari.
L'industria della difesa ucraina sta spingendo per rimodellare la guerra aerea moderna, con Fire Point che sviluppa un nuovo sistema di difesa aerea che, secondo lei, potrebbe ridurre drasticamente i costi di intercettazione dei missili balistici.
Secondo fonti, l'azienda, nota per il suo missile da crociera Flamingo, è in trattative con partner europei per consegnare il sistema già nel 2027. Il suo obiettivo è ridurre i costi di intercettazione a meno di 1 milione di dollari per missile, in netto contrasto con sistemi esistenti come il Patriot, dove potrebbero essere necessari più intercettori per diversi milioni di dollari per fermare un singolo bersaglio.
Questo sforzo arriva mentre la domanda globale di difesa aerea aumenta, alimentata dai conflitti in corso che coinvolgono Ucraina e Russia, oltre che dall'instabilità in Medio Oriente. La limitata disponibilità di sistemi occidentali ha aperto la strada a soluzioni alternative.
Fire Point afferma che la sua esperienza sul campo di battaglia l'ha aiutata a diventare un leader nell'innovazione militare a basso costo. L'azienda sta inoltre sviluppando le proprie capacità missilistiche, inclusi nuovi sistemi balistici che potrebbero estendere significativamente la portata d'attacco dell'Ucraina.
Allo stesso tempo, un investimento proposto di 760 milioni di dollari da parte di un gruppo mediorientale (presumibilmente collegato a EDGE Group) potrebbe accelerare lo sviluppo ed espandersi nella tecnologia spaziale, inclusi i lanci satellitari in orbita bassa.