L'Ucraina punta il dito contro la Russia per l'uccisione del politico ucraino Andriy Parubiy

"C'è un coinvolgimento russo".

Le ultime notizie su Russia e Ucraina. Abbiamo già annunciato in un altro articolo che un sospetto è stato arrestato per la sparatoria mortale del politico ucraino Andriy Parubiy (qui). Ora, l'Ucraina punta il dito contro la Russia.

"Sappiamo che questo crimine non è stato accidentale. C'è il coinvolgimento russo. Tutti saranno ritenuti responsabili davanti alla legge", ha detto il capo della polizia Ivan Vyhivskyi su Facebook (potete leggere il post completo qui).

I funzionari dicono che l'attacco è stato meticolosamente pianificato, con l'aggressore che studiava i movimenti della vittima e si camuffava prima di aprire il fuoco in pieno giorno. Un sospetto è stato arrestato in pochi giorni e le autorità giurano che sarà fatta giustizia.

Parubiy, una figura chiave nelle passate proteste pro-europee ed ex segretario del Consiglio di sicurezza, era noto per il suo ruolo nel plasmare la risposta dell'Ucraina all'aggressione russa. L'indagine continua mentre la nazione è alle prese con l'ennesimo omicidio di alto profilo.

Il presidente del parlamento ucraino Andriy Parubiy pronuncia un discorso durante un congresso del partito del Fronte Popolare a Kiev, in Ucraina. Febbraio 2, 2019 // Shutterstock

