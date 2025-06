L'Ucraina rivendica slancio a Sumy tra i progressi russi Il presidente Zelensky afferma che le forze ucraine stanno gradualmente riconquistando il territorio mentre entrambe le parti riferiscono di continui combattimenti vicino al confine settentrionale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha appena dichiarato che le truppe stanno respingendo le forze russe nella regione contesa di Sumy, anche se la verifica indipendente rimane limitata.



L'area ha visto intensificarsi le ostilità da quando Mosca ha dichiarato di spingere per una zona cuscinetto all'inizio di quest'anno. Mentre fonti ucraine esprimono un cauto ottimismo, gli organi di stampa russi continuano a segnalare guadagni territoriali vicino ai villaggi chiave. Dai un'occhiata qui sotto a cosa ha detto Zelensky. WASHINGTON - 28 febbraio 2025: il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy incontra il presidente Donald Trump alla Casa Bianca // Shutterstock