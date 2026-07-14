L'Ucraina schiaccia la flotta ombra russa nel Mar d'Azov

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L'Ucraina ha compiuto intensi attacchi attraverso il Mar d'Azov la scorsa settimana, e ora la piena portata di tali attacchi sta iniziando a emergere. TT riporta che ben 90 navi della cosiddetta flotta ombra russa sono state eliminate, e il comandante della forza droni ucraina, l'USF, Robert "Madjar" Brovdi, afferma che colpivano una nave russa ogni 112 minuti.

I social media sono pieni di vari tipi di video che mostrano la devastazione, che si prevede renderà ancora più difficile per la Russia finanziare la sua guerra contro l'Ucraina.











