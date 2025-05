L'Ucraina scopre una presunta rete di spionaggio ungherese L'SBU arresta due sospetti accusati di spionaggio per l'intelligence militare ungherese.

Venerdì, il servizio di sicurezza ucraino SBU ha rivelato in una dichiarazione di aver scoperto una rete di spionaggio gestita da funzionari statali ungheresi con l'obiettivo di raccogliere informazioni sui sistemi di difesa dell'Ucraina. L'operazione segna la prima volta che l'Ungheria è stata accusata di spionaggio contro l'Ucraina. Secondo quanto riferito, i sospetti sono stati reclutati dall'intelligence militare ungherese, incaricata di raccogliere informazioni sulle capacità militari dell'Ucraina nella regione della Transcarpazia. Il primo ministro ungherese Viktor Orban e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy si stringono la mano durante il loro incontro a Kiev, in Ucraina, il 2 luglio 2024 // Shutterstock