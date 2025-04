L'Ucraina segnala la volontà di impegnarsi in colloqui con la Russia una volta assicurato il cessate il fuoco Zelensky sottolinea la disponibilità ai negoziati, ma insiste su un cessate il fuoco come primo passo.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Martedì, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che il suo Paese sarebbe pronto a impegnarsi in colloqui con la Russia, a condizione che venga prima stabilito un cessate il fuoco. Parlando a un briefing a Kiev, Zelensky ha chiarito che, sebbene l'Ucraina sia aperta alle discussioni, le complessità relative all'integrità territoriale, alle garanzie di sicurezza e all'adesione alla NATO complicherebbero le risoluzioni rapide. Inoltre, Zelensky ha ribadito con fermezza che l'Ucraina non riconoscerà l'annessione della Crimea da parte della Russia. Mentre l'Ucraina intensifica il suo raggio d'azione diplomatico con i principali partner globali, compresi gli incontri con funzionari statunitensi ed europei, il percorso verso la pace rimane incerto. Volodymyr Zelensky // Shutterstock