L'Ucraina si muove per uscire dal trattato anti-mine in mezzo all'escalation russa L'Ucraina cita il continuo uso delle mine da parte della Russia come motivo per abbandonare la Convenzione di Ottawa.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto per iniziare il ritiro del Paese dal divieto internazionale delle mine antiuomo, citando come giustificazione l'uso continuo di tali armi da parte della Russia. "Questo è un passo che la realtà della guerra ha richiesto da tempo. La Russia non è parte di questa Convenzione e sta usando massicciamente le mine contro i nostri militari e civili", ha detto il segretario della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, la difesa e l'intelligence. La decisione segnala un cambiamento nella strategia di difesa di Kiev, poiché le forze russe continuano a sfruttare il loro vantaggio su più fronti. I funzionari ucraini sostengono che le restrizioni legate al trattato non sono più sostenibili in una guerra in cui la parte avversa non affronta tali limitazioni. Kazan, Russia.2022, 29 settembre. Mine anticarro. I vari tipi di mine utilizzate in guerra // Shutterstock