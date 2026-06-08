L'Ucraina sta riguadagnando terreno e la Russia sta perdendo slancio

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Da tempo è ampiamente accettato che la Russia stia avanzando lentamente ma inesorabilmente in Ucraina, seppur a un costo terribile. Nel frattempo, l'Ucraina ha affinato le sue difese, e forse siamo arrivati al punto in cui la Russia trova difficile continuare sulla stessa linea dopo tutte le sue perdite e gli embargo economici, mentre l'Ucraina ha invece ricevuto un forte sostegno.

Ora, il comandante supremo dell'Ucraina, Oleksandr Syrskyj, riferisce tramite Telegramma che la situazione si è cambiata e che negli ultimi cinque mesi il paese ha riconquistato 600 chilometri quadrati di territorio, di cui 100 sono stati riconquistati solo a maggio. Mentre l'Ucraina continua a prendere di mira la logistica russa, i depositi di carburante e le scorte di munizioni, mentre l'esercito russo subisce perdite enormi, attualmente non ci sono indicazioni che lo slancio ucraino si invertirà nel prossimo futuro.