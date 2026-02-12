HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che le elezioni in Ucraina si terranno solo una volta che sarà stato assicurato un cessate il fuoco con la Russia e saranno state garantite le piene garanzie di sicurezza, respingendo le ipotesi secondo cui Washington stia facendo pressione su Kiev per tenere le schede elettorali prima.

"Passeremo alle elezioni quando tutte le garanzie di sicurezza necessarie saranno in vigore," ha detto Zelensky, aggiungendo che se la Russia collaborerà, le ostilità potrebbero terminare entro l'estate. Le elezioni sono sospese da quando la Russia ha invaso la Russia nel 2022 durante la legge marziale.

Solo poche ore fa, il Financial Times ha riportato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sta preparando a indire elezioni presidenziali e a un referendum per ratificare qualsiasi accordo di pace con la Russia il 15 maggio. Dovremo aspettare e vedere come si evolverà la situazione.

Questa è una notizia in evoluzione...