L'Ucraina valuta le restrizioni mobili per ostacolare gli attacchi dei droni
Le autorità stanno valutando la possibilità di ridurre le reti ad alta velocità nelle aree mirate per interrompere le operazioni russe.
I droni sono stati sotto i riflettori ultimamente. Ora, l'Ucraina sta esplorando l'idea di limitare l'Internet mobile in alcune regioni per impedire ai droni russi di utilizzare le reti locali per il coordinamento. I funzionari sottolineano che ciò non interromperebbe completamente le comunicazioni, ma ridurrebbe la qualità in zone specifiche, in particolare le connessioni ad alta velocità. Limitando l'accesso alla rete, le autorità mirano a ostacolare i droni che si affidano a Internet veloce per la trasmissione di dati in tempo reale.