Ludwig Göransson è tornato per la colonna sonora di The Mandalorian & Grogu

Dopo due stagioni davvero forti, la terza stagione di The Mandalorian ha ricevuto un'accoglienza un po' contrastante. Forse è per questo che la Disney è tornata al tavolo da disegno e ha deciso di fare un film invece di una quarta stagione.

Ieri siamo stati in grado di mostrare il primo trailer di The Mandalorian & Grogu , che ha offerto molta nostalgia e chiare indicazioni che possiamo aspettarci l'azione tradizionale di Star Wars. E a quanto pare, avrà anche un'ottima colonna sonora.

StarWars.com riporta che "le musiche del film sono state composte da Ludwig Göransson, che torna a comporre ancora una volta la colonna sonora del franchise". Il compositore svedese ha anche scritto le musiche per la serie TV (compreso il meraviglioso tema principale), che gli è valso ben due Emmy.

La premiere è fissata per il 22 maggio del prossimo anno e puoi dare un'occhiata al primo poster del film qui sotto, che è chiaramente ispirato alle classiche matinée di Hollywood.