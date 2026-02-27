L'UE accelera l'accordo commerciale sul Mercosur nonostante l'opposizione francese

HQ

L'Unione Europea attuarà provvisoriamente il suo accordo di libero scambio negoziato da tempo con il blocco sudamericano Mercosur, ha annunciato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il patto, che copre Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, rappresenta il più grande accordo commerciale mai raggiunto dall'UE in termini di riduzione dei dazi, rimuovendo circa 4 miliardi di euro (4,7 miliardi di dollari) di dazi sulle esportazioni dell'UE.

Alcuni paesi, tra cui Germania e Spagna, sostengono che l'accordo sia fondamentale per contrastare i dazi statunitensi e ridurre la dipendenza dalla Cina per i minerali strategici. Gli oppositori, guidati dalla Francia, sostengono che l'accordo minacci l'agricoltura interna consentendo un aumento delle importazioni di carne bovina, zucchero e pollame a basso costo, scatenando ripetute proteste da parte degli agricoltori...

Come afferma Von der Leyen sui social media:

A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l'Accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un paese del Mercosur. Nelle ultime settimane ne ho discusso intensamente con gli Stati Membri e il PE. Su questa base, la Commissione procederà ora con la domanda provvisoria.