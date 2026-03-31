L'UE celebra l'anniversario di Bucha, riportando l'attenzione all'Ucraina

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Una delegazione di ministri europei è arrivata a Bucha per celebrare i quattro anni dalla liberazione della città e dal massacro che è diventato uno dei simboli distintivi dell'invasione russa.

Guidata dal capo della politica estera dell'UE Kaja Kallas, la visita arriva mentre l'attenzione si sposta brevemente di nuovo sull'Ucraina in mezzo alle più ampie conseguenze del conflitto in Medio Oriente.

Parlando alla cerimonia, Kallas ha detto che Bucha "simboleggia la crudeltà della guerra russa" e ha sottolineato che i responsabili devono essere ritenuti responsabili. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha ribadito questo messaggio, chiedendo un tribunale speciale per perseguire i crimini di guerra e paragonando la necessità di giustizia ai processi del dopoguerra.

Si prevede che i ministri discutano ulteriore sostegno all'Ucraina e gli sforzi per istituire meccanismi legali per affrontare i presunti crimini di guerra, anche se persistono divisioni all'interno dell'UE. L'Ungheria continua a bloccare misure chiave, tra cui ulteriori sanzioni contro la Russia e un importante pacchetto finanziario.