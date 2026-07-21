L'UE cerca di rendere più facile cancellare gli abbonamenti

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Cancellare gli abbonamenti digitali non è sempre facile; L'opzione è spesso ben nascosta e a volte non può nemmeno essere fatta tramite app, richiedendo invece un computer o una telefonata. L'UE ora vuole cambiare questa situazione con il Digital Fairness Act proposto, che dovrebbe essere introdotto entro la fine dell'anno.

Tekniksajten riporta che "il 97 percento dei siti e delle app più utilizzati nell'UE ha utilizzato almeno una tecnica di design manipolativo" per impedirti di cancellare l'abbonamento come intendevi. Questo, ovviamente, costa ai cittadini dell'UE molti miliardi ogni anno.

Iscriversi a un abbonamento, invece, è molto più semplice, e a volte così semplice che puoi farlo per sbaglio. Se la proposta viene approvata, dovrebbe essere facile cancellare un abbonamento quanto iscriversi a uno.