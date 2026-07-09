L'UE compie il prossimo passo verso un euro digitale per ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti.

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Per chi non ama il contante, ora sono disponibili diverse alternative, come Google Pay, Samsung Pay e carte come American Express e Mastercard. Ma... sono tutti americani, e quindi l'UE lavora da tempo a una versione digitale dell'euro che renda l'Europa meno dipendente da attori esterni.

Ora, Omni (tramite AFP) riporta che l'UE ha fatto progressi sufficienti per ottenere il sostegno della maggioranza nel Parlamento europeo per avviare negoziati su un euro digitale. I lavori dovrebbero iniziare già questo mese e il sistema potrebbe essere operativo entro il 2029. Tuttavia, ci sono preoccupazioni che ciò possa portare a un aumento della sorveglianza dei cittadini, quindi la protezione della privacy è una questione chiave in cima all'agenda.