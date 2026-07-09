L'UE costringe le compagnie aeree a essere più trasparenti sui prezzi dei biglietti, e Ryanair è furiosa

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Il Parlamento Europeo sta andando avanti con i piani per rendere più difficile per le compagnie aeree low-cost commercializzare biglietti che escludano il bagaglio a mano standard. Sebbene tali biglietti siano ancora disponibili, Euronews riporta che la prima opzione mostrata deve essere un biglietto che includa un bagaglio a mano.

Puoi poi togliere la borsa se non ne hai bisogno per ottenere il prezzo più basso (oppure aggiungere servizi extra se sei disposto a pagare di più). Inoltre, le nuove regole prevedono che tutti i passeggeri potranno portare gratuitamente un bagaglio di 40 x 30 x 15 centimetri, che i passeggeri riceveranno un risarcimento tra 300 e 600 euro per ritardi di almeno tre ore e che non costerà più nulla correggere i nomi scritti male sui biglietti.

Inoltre, esistono regole che stabiliscono che i bambini devono poter sedersi con un tutore e che le compagnie aeree non possono cancellare i voli di ritorno anche se il volo di andata è stato perso (è comunque possibile viaggiare su un volo successivo, ma spesso il diritto al volo di ritorno prenotato viene poi perso).

Travel Weekly riferisce però che non tutti sono contenti di questo, e il CEO di Ryanair, Michael O'Leary, ha già espresso le sue lamentele ad alta voce.