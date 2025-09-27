HQ

Le tensioni tra l'Unione europea e la Russia sono diventate sempre più evidenti di recente. Ora, la Moldavia vota questo fine settimana in un'elezione che potrebbe decidere se il paese approfondisce il suo percorso verso l'Unione europea o torna sotto l'influenza della Russia. Le autorità affermano che la Russia ha riversato ingenti risorse in campagne di disinformazione, schemi di compravendita di voti e persino gruppi di formazione per provocare disordini, mentre i partiti di opposizione respingono queste accuse come teatro politico. Il partito filo-europeo PAS inquadra il voto come una battaglia decisiva per il futuro della Moldavia, promettendo una più stretta integrazione nell'Unione europea, mentre i rivali chiedono di rinnovare i legami con la Russia. Con le difficoltà economiche che alimentano il malcontento e un ampio voto della diaspora in gioco, l'esito rimane incerto, ma la posta in gioco è più alta che mai. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!