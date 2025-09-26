L'UE e l'Ucraina terranno colloqui sul "muro dei droni" per contrastare la crescente minaccia della Russia e di altri paesi

HQ

I paesi europei, insieme all'Ucraina, stanno tenendo colloqui questo pomeriggio sulla creazione di un "muro di droni" per contrastare la crescente minaccia delle incursioni aeree. L'iniziativa arriva nel mezzo del recente aumento dell'attività dei droni in diversi stati dell'Europa orientale e settentrionale, evidenziando le vulnerabilità lungo i confini chiave. I funzionari mirano a coordinare le strategie di difesa, migliorare i sistemi di rilevamento e condividere l'intelligence sui droni non identificati che entrano nel loro spazio aereo. Le discussioni coinvolgono diversi Stati membri dell'UE, con il contributo della NATO a livello tecnico, e con i leader che sottolineano l'urgenza di misure rapide e collaborative per salvaguardare lo spazio aereo e scoraggiare future incursioni.