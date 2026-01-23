L'UE invia generatori di emergenza in Ucraina

HQ

L'Unione Europea sta inviando centinaia di generatori di emergenza in Ucraina dopo che gli attacchi russi hanno lasciato circa un milione di persone senza elettricità e riscaldamento, hanno dichiarato venerdì funzionari dell'UE. La Francia prevede inoltre di coordinare il supporto internazionale mentre le temperature scendono ben sotto lo zero.

Gli attacchi missilistici e di droni russi si sono intensificati nelle ultime settimane, colpendo la rete energetica ucraina durante una grave ondata di freddo. Gli ingegneri hanno lavorato giorno e notte in condizioni pericolose, con temperature che scendevano fino a meno 20 gradi Celsius.

Kiev con le luci spente // Shutterstock

La Commissione Europea ha dichiarato che fornirà 447 generatori per un valore di 3,7 milioni di euro per aiutare a ripristinare l'energia a ospedali, rifugi e altri servizi critici. L'attrezzatura sarà prelevata dalle riserve UE in Polonia e distribuita con l'aiuto della Croce Rossa Ucraina.

"I continui attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine sono pensati per spezzare lo spirito ucraino", ha dichiarato Hadja Lahbib, responsabile della gestione delle crisi dell'UE. L'Ucraina ha dichiarato un'emergenza energetica dopo gli scioperi invernali.

La Francia terrà una chiamata più tardi venerdì con i paesi del G7, così come con partner nordici e baltici, per coordinare ulteriori aiuti. Il ministro degli Esteri Jean Noel Barrot ha dichiarato che la Francia fornirà l'equivalente di 13 megawatt di elettricità e circa 100 generatori, aggiungendo che si prevede che altri paesi si impegneranno a fornire ulteriore supporto.