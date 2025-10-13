L'UE lancia un sistema digitale di ingressi/uscite per rafforzare la sicurezza delle frontiere

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che i paesi dell'Unione Europea hanno iniziato a introdurre un nuovo sistema digitale per registrare i visitatori extracomunitari alle frontiere esterne. Il sistema di ingresso/uscita sostituisce i tradizionali timbri del passaporto con registri elettronici, richiedendo ai viaggiatori di inviare informazioni personali e dati biometrici al primo arrivo. L'implementazione, programmata nell'arco di diversi mesi, è progettata per individuare i soggiornanti fuoritermine, combattere le frodi di identità e rafforzare i controlli sull'immigrazione in mezzo alle pressioni politiche. I viaggiatori possono aspettarsi controlli successivi più rapidi utilizzando il riconoscimento facciale, mentre le autorità di tutti gli Stati membri si adattano al nuovo processo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!