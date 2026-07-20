L'UE multa Google per soffocamento della concorrenza e impone multe pesanti

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Da otto anni, Google è in disputa con l'UE riguardo ai motori di ricerca preinstallati e ai browser web su Android, dove sia Google che Chrome erano obbligatori fin dall'inizio. Questo è andato avanti e indietro, e ora Dagens PS riporta che è stata presa una decisione definitiva, con Google in svantaggio.

Di conseguenza, Google è stata multata per un impressionante somma di 4,125 miliardi di euro per aver presumibilmente soffocato la concorrenza e lo sviluppo tecnologico in Europa, rendendo di fatto impossibile offrire alternative, anche se ce ne sono diverse che, almeno in certi ambiti, sono superiori a quelle che Google ha da offrire.

Il fatto che questo sia ora stato definitivamente stabilito come precedente significa che l'UE ha maggiori opportunità di intervenire quando i giganti tecnologici si favoriscono a scapito degli utenti. Si prevede inoltre che porterà a prezzi più bassi, poiché le alternative possono ora competere per il favore dei consumatori.

Tra l'altro, questa è la seconda volta in poco tempo che Google viene colpita da enormi multe nell'UE. L'ultima volta, il problema era che l'azienda aveva soffocato la concorrenza favorendo un proprio servizio di confronto prezzi quando le persone cercavano prezzi bassi online.