L'UE ordina a TikTok di cambiare il suo design coinvolgente

Sappiamo tutti che i nostri telefoni oggi diventano una piccola dipendenza, e questo è in gran parte grazie alla crescente scarica cerebrale che i social media ci danno. Con continue scaricazioni di dopamina date scorrendo infiniti Reel o TikTok, a volte è difficile abbassare il piccolo schermo per concentrarsi sul grande momento. Questo è qualcosa che la Commissione Europea spera di cambiare.

In nuove scoperte rilevate dalla BBC, la Commissione ha criticato la natura addictiva di TikTok, specialmente per la funzione di riproduzione automatica, che potrebbe potenzialmente danneggiare il benessere degli utenti, inclusi i bambini. Un portavoce di TikTok ha risposto a queste affermazioni, definendole una "rappresentazione categoricamente falsa e del tutto priva di fondamento della nostra piattaforma."

L'UE ha dichiarato che TikTok dovrebbe cambiare il suo design che crea dipendenza, altrimenti rischierà di affrontare pesanti multe dopo aver scoperto che la piattaforma video ha violato le normative sulla sicurezza online. Alcune delle modifiche suggerite includono pause obbligatorie per lo schermo e la modifica degli algoritmi per gli utenti. Eliminare la funzione di scorrimento infinito è un altro modo in cui TikTok potrebbe rendersi meno dipendente.

