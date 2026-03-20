L'UE promette di concedere un prestito all'Ucraina da 90 miliardi di euro nonostante il blocco ungherese

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Ursula von der Leyen afferma che l'Unione Europea troverà un modo per erogare il prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina nonostante l'opposizione di Viktor Orbán, che ha bloccato il pacchetto.

Parlando dopo un vertice a Bruxelles, von der Leyen ha insistito che i finanziamenti sarebbero andati avanti "in un modo o nell'altro", anche se i leader dell'UE non sono riusciti a convincere Budapest a revocare il veto. Il prestito è considerato cruciale per lo sforzo bellico di Kiev contro la Russia.

Von der Leyen // Shutterstock

Nel frattempo, gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto si sono bloccati. Il Cremlino ha descritto i colloqui che coinvolgono Washington, Mosca e Kiev come in una "pausa situazionale", anche se Volodymyr Zelensky ha detto che i negoziatori ucraini e statunitensi si incontreranno questo fine settimana per rilanciare le discussioni.

Sul campo, il bilancio umanitario continua ad aumentare. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha dichiarato di facilitare lo scambio di circa 1.000 corpi ogni mese tra le parti in conflitto, con migliaia ancora non identificati.