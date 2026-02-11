L'UE propone l'utilizzo delle reti 5G per rilevare i droni

HQ

Mercoledì la Commissione Europea ha presentato un nuovo Piano d'Azione volto a contrastare le crescenti minacce alla sicurezza poste dai droni, proponendo l'uso urgente delle reti 5G per migliorare le capacità di rilevamento. Negli ultimi anni, gli Stati membri dell'UE hanno affrontato sfide crescenti, tra cui sorvoli ostili, violazioni dello spazio aereo, interruzioni aeroportuali e rischi per infrastrutture critiche, confini esterni e spazi pubblici.

Il piano si concentra sulla dimensione civile della sicurezza interna rafforzando al contempo la prontezza della difesa europea. Bruxelles sostiene che le reti 5G offrono un tracciamento preciso e in tempo reale degli oggetti volanti, essenziale per rilevare, identificare e contrastare droni dannosi, inclusi sciami di droni sempre più comuni. Come riportato da RTVE, la Commissione lancerà un appello per manifestazioni di interesse a sostegno del rapido dispiegamento e dei test di rilevamento in tempo reale basati su 5G in collaborazione con gli Stati membri e l'industria.

Sebbene la responsabilità delle misure anti-droni ricada principalmente sui governi nazionali, l'UE afferma di poter aggiungere valore attraverso il coordinamento, l'innovazione e la cooperazione industriale. Le misure proposte includono lo sviluppo di sistemi di monitoraggio dello spazio aereo condivisi, tecnologie di rilevamento multi-sensore basate su IA, esercitazioni annuali su larga scala sull'UE, l'acquisto congiunto di sistemi anti-droni e la possibile creazione di squadre di risposta rapida. La Commissione prevede inoltre di aggiornare le normative civili sui droni e di introdurre un'etichetta "drone affidabile dell'UE" per migliorare gli standard di sicurezza in tutto il blocco...