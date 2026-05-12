L'UE raccomanda un approccio scientifico per affrontare la sovrappopolazione faunistica a Cabañeros

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L'Unione Europea raccomanda un approccio basato sulla scienza per affrontare la sovrappopolazione faunistica, che è un problema persistente nel popolare Parco Nazionale di Cabañeros, nel centro della Spagna. Secondo elDiario, la Commissione Petizioni del Parlamento Europeo ha pubblicato un rapporto che chiede una gestione attiva e il controllo delle popolazioni per affrontare lo squilibrio ecologico causato da troppi esemplari ungulati, in particolare cervi.

La questione della caccia è sempre stata sottolineata, ma il rapporto UE non è legalmente vincolante. La caccia commerciale e sportiva è stata vietata nei parchi nazionali del paese sei anni fa, ma è possibile cacciare per l'equilibrio della popolazione se è stato approvato un piano autorizzato sia a livello statale che regionale.

Sebbene i proprietari terrieri privati accolgano con favore la proposta europea, le autorità regionali sottolineano che esistono già strumenti e misure in atto. Tuttavia, i primi affermano che la mancanza di accordi efficaci ha impedito loro di combattere la sovrappopolazione. A questo punto, il governo di Castiglia-La Mancha spiega che i proprietari terrieri possono già presentare piani di gestione degli ungulati secondo l'attuale quadro.