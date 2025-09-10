L'UE sospetta che la violazione della Polonia da parte dei droni russi sia stata intenzionale

HQ

La violazione della Polonia da parte dei droni russi è la notizia più importante di oggi. Ora, l'Unione Europea ha condannato quella che definisce la più grave violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia dall'inizio della guerra, con i funzionari che suggeriscono che l'incursione è stata intenzionale piuttosto che accidentale. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. Naturalmente, se vuoi controllare le sue parole esatte, puoi farlo tramite il post qui sotto o tramite il seguente link. Go!