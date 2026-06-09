Notizie dal mondo
L'UE sta vietando l'ingresso del personale militare russo nell'Unione
Se hai servito nell'esercito russo da quando hanno iniziato la guerra contro l'Ucraina, non sei più il benvenuto.
HQ
L'UE e altri paesi nel mondo continuano a imporre nuove restrizioni alla Russia a causa della sua guerra contro l'Ucraina, e oggi l'UE ha annunciato un altro insieme di misure. Secondo il 21° pacchetto di sanzioni dell'UE, i russi che prestano servizio militare dal 2022 sono ora vietati dal visitare l'UE.
Il pacchetto è stato presentato dalla presidente dell'UE Ursula von der Leyen e, a giudicare dai social media, molti ora si chiedono perché ciò sia stato permesso in primo luogo.