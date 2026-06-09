L'UE sta vietando l'ingresso del personale militare russo nell'Unione

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L'UE e altri paesi nel mondo continuano a imporre nuove restrizioni alla Russia a causa della sua guerra contro l'Ucraina, e oggi l'UE ha annunciato un altro insieme di misure. Secondo il 21° pacchetto di sanzioni dell'UE, i russi che prestano servizio militare dal 2022 sono ora vietati dal visitare l'UE.

Il pacchetto è stato presentato dalla presidente dell'UE Ursula von der Leyen e, a giudicare dai social media, molti ora si chiedono perché ciò sia stato permesso in primo luogo.