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L'Unione Europea sta spingendo affinché alcuni voli internazionali in partenza dai paesi membri vengano addebitati di più per le loro emissioni di carbonio, anche se le compagnie aeree denunciano la proposta come "doppio colpo".

L'attuale piano riguarderebbe voli specifici dall'Europa verso regioni vicine, tra cui Medio Oriente, Turchia e Nord Africa, a partire dal 2029. Tuttavia, non avrebbe avuto un impatto sui voli diretti verso gli Stati Uniti. Le compagnie aeree denunciano che verrebbero addebitate due volte per lo stesso problema, con ad esempio Emirates che sostiene di partecipare già a CORSIA, un "schema climatico globale per l'aviazione" in cui le compagnie aeree pagano per compensare parte delle loro emissioni. Pertanto, criticano che aggiungere una tariffa UE separata significherebbe un pagamento doppio.

Essendo aziende internazionali e multinazionali, le compagnie aeree richiedono un unico sistema globale, e non regolamenti regionali diversi. I gruppi industriali, incluse queste aziende, sostengono che l'aviazione internazionale dovrebbe essere gestita attraverso l'accordo globale esistente sostenuto dall'ONU. I critici concordano sul fatto che il piano UE potrebbe creare "un caos di varietà" di cariche di carbonio separate. Tuttavia, e sebbene la Commissione Europea abbia rifiutato di commentare una festività pubblica in Belgio, Bruxelles sottolinea che la proposta includerebbe un meccanismo di detrazione per tenere conto dei costi già coperti dalle compagnie aeree ai sensi di CORSIA.