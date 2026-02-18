L'UEFA avvia ufficialmente un'indagine sulla partita Benfica-Real Madrid: Prestianni rischia una squalifica di dieci partite

HQ

La UEFA ha ufficialmente avviato un'indagine sugli episodi avvenuti nella partita Benfica-Real Madrid, in cui il giocatore argentino del Benfica Gianluca Prestianni avrebbe chiamato cinque volte il Madrid Vinícius Jr. "scimmia", parole sentite da compagni come Kylian Mbappé, nonostante le negazioni del Benfica di non poterle sentire.

"È stato nominato un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante lo spareggio a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra Club Benfica e Real Madrid CF il 17 febbraio 2026", ha dichiarato la UEFA.

Ora, saranno chiamati i giocatori coinvolti così come alcuni testimoni per fare dichiarazioni, per determinare se Prestianni abbia violato l'articolo 14 dal codice di condotta, che punisce "qualsiasi entità o persona che insulti la dignità umana di un individuo o gruppo di individui per qualsiasi motivo, inclusi colore della pelle, razza, religione, origine, genere o orientamento sessuale".

Prestianni rischia una possibile sanzione di dieci partite se ritenuto colpevole, ma sarà difficile stabilirlo perché il giocatore si coprì la bocca con la maglietta. Il giocatore ha negato di aver chiamato Vinícius "scimmia", ma non ha detto ciò che ha detto davvero in quel momento a Vinícius; è stato definito "codardo" dagli esperti Thierry Henry e Micah Richards.

Il Benfica "deplora la campagna diffamatoria a cui il giocatore è stato sottoposto"

Nel frattempo, il Benfica ha dichiarato in un comunicato che "collaborerà pienamente con le richieste della UEFA e che mantiene il suo sostegno alla versione dei fatti di Prestianni" e ha criticato "la campagna diffamatoria" contro il giocatore argentino, citando ancora una volta il nome di Eusébio, il miglior marcatore di sempre del Benfica morto nel 2014, che era nero, A loro difesa.

"Il club riafferma, chiaramente e inequivocabilmente, il suo impegno storico e incrollabile nel sostenere i valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, che corrispondono ai valori fondamentali della sua fondazione e di cui Eusébio è il più grande simbolo".