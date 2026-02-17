L'UEFA ricorda che il VAR deve essere usato solo "per errori evidenti e chiari"

HQ

Con un nuovo turno di Champions League che inizia oggi, con i play-off a eliminazione diretta e grandi partite come Benfica contro Real Madrid e Monaco contro PSG, il direttore arbitrale UEFA Roberto Rosetti ha ricordato che il VAR "è stato creato per correggere" e sarà usato solo per errori evidenti e evidenti.

"Dobbiamo ricordare perché è stato introdotto il VAR. È stato creato per correggere. La tecnologia è eccellente per decisioni obiettive, come fuorigioco, ma per i giudizi soggettivi dobbiamo essere cauti, perché quando rivediamo dettagli minuscoli rallentiamo il gioco", ha detto Rosetti in un rapporto condiviso dalla UEFA in vista delle prossime partite.

Rosetti insiste che il VAR sarà usato solo per errori evidenti e che proteggeranno il flusso della partita. Si fida dei criteri degli arbitri di campo per azioni più difficili e soggettive, e riconosce che c'è una tendenza crescente all'esagerazione da parte dei giocatori che cadono a terra dopo un contatto minimo.

"Quello che vediamo in televisione non è sempre ciò che l'arbitro vede in campo", ha detto, lasciando così agli arbitri la decisione finale nelle giocate più aperte a interpretazione, compresa la considerazione dell'atteggiamento e delle intenzioni dei giocatori nei casi di pallamano che non presentano un errore chiaro e evidente.