L'UEFA sta perseguiendo accuse penali contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per un piano volto ad arricchirsi

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La UEFA non allenta il controllo sulla FIFA e, nonostante la minaccia di boicottare la Coppa del Mondo stia crollando, mentre sei paesi europei parteciperanno al Mondiale FIFA U-20 femminile in Polonia il prossimo mese, l'organismo di governo calcistico europeo sta intraprendendo azioni legali contro il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Questo secondo documenti consultati da più testate, tra cui BBC e Sky, poiché la UEFA ha citato in giudizio la FIFA e le istituzioni finanziarie coinvolte nel piano di vendere parti della Coppa del Mondo a investitori privati. La UEFA sostiene che Infantino e forse altri funzionari e consulenti della FIFA siano stati coinvolti in una cattiva gestione criminale ai sensi dell'articolo 158 del Codice Penale svizzero.

La UEFA sostiene che il piano fosse uno schema di Infantino e di un piccolo circolo per arricchirsi, "acquisendo una quota permanente e un profitto da un profitto permanente dai beni più preziosi della FIFA a discapito della FIFA, dei suoi membri e di altre parti all'interno della famiglia calcistica". La UEFA sta facendo domanda ai tribunali di Miami, Florida, dove ha sede il team legale della FIFA.