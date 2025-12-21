L'UEFA Women's Euro ha distribuito 9 milioni di euro tra 103 club europei, il doppio rispetto al 2022

HQ

L'UEFA Women's EURO 2025, disputato in Svizzera tra il 2 e il 27 luglio, con l'Inghilterra che ha battuto la Spagna ai rigori, ha raddoppiato la somma di denaro distribuita nella competizione rispetto all'edizione 2022. Il programma di benefici per i club, in collaborazione con i Club Europei, Football Club (EFC), ha distribuito un record di 9 milioni di euro a 103 club europei, rispetto ai 4,5 milioni del 2022.

Sebbene i club non partecipino a questi tornei, questi pagamenti vengono effettuati sia a club d'élite che a quelli amatoriali le cui giocatrici sono state selezionate per le nazionali alla Women's EURO 2025, come riconoscimento del ruolo che i club a ogni livello svolgono nello sviluppo delle giocatrici.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente dell'EFC (noto anche come presidente del Paris Saint-Germain e di beIN Sports), ha dichiarato che "i programmi di benefit per i club sono un pilastro chiave della nostra partnership strategica con UEFA e rafforzano la partnership di importanza reciproca tra club e nazionali nel continuare a far crescere e sviluppare lo sport."

L'aumento dei ricavi del club rispecchiava anche l'aumento dei premi, con i giocatori che ricevevano per la prima volta una percentuale garantita delle ricompense.

L'UEFA ha annunciato questo mese che la Germania ospiterà la prossima edizione dell'Euro femminile nel 2029.