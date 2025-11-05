L'UFC ha chiamato l'FBI dopo un sospetto scandalo di scommesse con un incontro truccato

HQ

Il presidente dell'UFC Dana White ha detto di aver chiamato l'FBI per un sospetto schema di scommesse durante un incontro di MMA a Las Vegas il 1° novembre, UFC Fight Night 263, tra Yadier del Valle e Isaac Dulgarian. L'incontro si è concluso in 3:42 minuti dopo il round 1, con il più esperto Dulgarian che è stato sorprendentemente sconfitto dallo sfavorito Yadier del Valle per sottomissione (strangolamento posteriore).

Due giorni dopo l'evento, l'UFC ha rilasciato Dulgarian, poiché ha trovato "un'attività di scommesse insolita" solo poche ore prima del suo match, quando BestFightOdds.com ha mostrato che le scommesse su Dulgarian come favorito sono improvvisamente scese da -250 a -154.

"Il nostro partner per l'integrità delle scommesse, IC360, monitora le scommesse su ogni evento UFC e sta conducendo una revisione approfondita dei fatti che circondano l'incontro tra Dulgarian e Del Valle di sabato 1 novembre", ha detto UFC in un comunicato. "Prendiamo molto sul serio queste accuse e, insieme alla salute e alla sicurezza dei nostri combattenti, niente è più importante dell'integrità del nostro sport".

Parlando con TMZ (via BBC), il presidente dell'UFC Dana White ha detto di aver chiamato l'FBI dopo essere stato allertato da IC360 sul gran numero di scommesse piazzate sul combattimento, sospettando che si trattasse di un incontro truccato. White ha raccontato di aver chiesto direttamente a Dulgarian e al suo avvocato della "strana azione di scommesse in corso nel tuo combattimento", e Dulgarian ha negato di "dover dei soldi" o di essere stato ferito, mostrando risentimento dopo il suo incontro ("Ucciderò questo ragazzo", ha detto).

Molti esperti hanno osservato come Dulgarian "si sia comportato male e abbia mostrato una difesa discutibile", il che aumenta i sospetti che Dulgarian abbia truccato la propria sconfitta per guadagnare soldi con le scommesse.