Luigi riceve il trattamento Lego Mario Kart con il set Mach 8

HQ

Essendo il Mario Day (10 marzo), Nintendo ha annunciato un'espansione della sua collaborazione con Lego, tutto come parte di uno sforzo per far crescere la gamma di Mario Kart costrutibili che la coppia offre. Con Luigi pronto a tornare a essere un protagonista chiave sul grande schermo grazie a un'apparizione in The Super Mario Galaxy Movie, il fratello iconico di Mario con il cappello verde sarà presto anche la star del suo set Lego.

È stato svelato un set Luigi & Mach 8 che vede l'idraulico più alto salire sul kart fulmineo e pronto a correre verso una bandiera a scacchi. È un set simile all'opzione Mario esistente, in cui troviamo un Luigi seduto, con braccia, mani e testa appena mobili, piantato in una versione del famoso kart, con il marchio Luigi e fiamme che sputano dal retro.

In totale, stiamo valutando un set che costa £159,99/€179,99/$179,99, sorprendentemente conveniente per un set che comprende 2.234 pezzi. È anche un set piuttosto grande, alto 25 cm, lungo 41 cm e largo 23 cm, con i preordini ora disponibili e la spedizione/acquisto immediato prevista in linea con la prima del film il 1° aprile.

Prenderai questo ultimo set di Lego Mario (o meglio Luigi) Kart?

Annuncio pubblicitario:

Annuncio pubblicitario: