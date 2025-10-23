Luigi's Mansion si unisce a Switch Online + Pacchetto di espansione ad Halloween

Molte persone pensano che Nintendo si stia muovendo troppo lentamente quando si tratta di aggiornamenti Gamecube per l'abbonamento Switch Online + Expansion Pack, soprattutto perché gli elenchi di rilascio sono un po' scarsi. Beh, almeno stanno preparando qualcosa di divertente per Halloween.

Nintendo ha annunciato che è giunto il momento di aggiungere il classico Luigi's Mansion alla libreria retrò. Il 30 ottobre, possiamo portare il gatto spaventoso Luigi in avventure paranormali, dove lui, armato del suo Poltergust 3000 e di una torcia, deve sopravvivere a una casa infestata.

Questa affascinante avventura è stata originariamente rilasciata per Gamecube nel 2001 e, a differenza dei suoi sequel Luigi's Mansion 2 e Luigi's Mansion 3, ha un focus horror più distinto. Anche se non diventa mai spaventoso come Resident Evil, si presenta come un'avventura emozionante che sarà sicuramente abbastanza inquietante per i giocatori più giovani.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto per vedere di cosa si tratta.