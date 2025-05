Luis Enrique del PSG sceglie la squadra preferita per la semifinale di Champions League Barça-Inter

HQ

A Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, è stato chiesto nella conferenza stampa prima della partita di domani contro l'Arsenal quali fossero le sue aspettative sulla partita di stasera tra Inter e FC Barcelona. Luis Enrique, ovviamente, è una leggenda del Barça, ha trascorso la maggior parte della sua carriera da giocatore nel club catalano e in seguito ha guidato la squadra all'ultimo trofeo della Champions League nel 2015.

"Sto sudando solo a pensare a questa semifinale. Desidero solo una cosa per la finale: che il PSG sia lì. Ho un passato e questo amore, questo attaccamento che ho per il Barça non scomparirà mai."

Dopo l'emozionante 3-3 dell'andata a Barcellona, tutto è in programma stasera a San Siro (20:00 BST, 21:00 CEST)

Luis Enrique festeggerà il potenziale trionfo del Barcellona in Champions League e la sua prima finale in dieci anni? Come culé, probabilmente lo farà... Ma questo andrebbe a scapito di affrontare il suo ex club in finale, che è l'incubo di ogni allenatore che cambia squadra...

Ma perché questo scenario si verifichi, devono prima finire il lavoro contro l'Arsenal. Giocano in casa (mercoledì 7 maggio, 20:00 BST, 21:00 CEST) e hanno un vantaggio di un gol, ma non possono rilassarsi.