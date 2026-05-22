Luis Enrique nutre un rancore verso la sua squadra d'infanzia, lo Sporting Gijón, per non essersi fidato di lui come faceva il Barça

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Luis Enrique è oggi considerato uno dei migliori allenatori di calcio, avendo portato il Paris Saint-Germain alla Champions League lo scorso anno, forse una seconda consecutiva quest'anno, oltre a numerosi titoli con il FC Barcellona con una famosa "tripletta" di LaLiga, Champions League e Copa del Rey nel 2015. Ma lo spagnolo si rammarica che il suo club d'infandini, lo Sporting Gijón, non gli abbia mai dato una possibilità come allenatore.

Lo Sporting, il club di origine di Luis Enrique a Gijón, Asturie, era dove Luis Enrique iniziò la sua carriera come giocatore alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, prima di unirsi al Real Madrid e poi al Barcellona. Quando divenne allenatore, lo Sporting lo passò e poi si unì al FC Barcelona B nel 2008.

In un'intervista al quotidiano asturiano La Nueva España, ha affermato che lo Sporting "ha perso una grande occasione" non assumendolo. "Lo Sporting ha perso un'opportunità d'oro non dandomi il posto all'inizio. Ora, persino mio padre scommetterebbe su Luis Enrique come allenatore, ovviamente, è comprensibile", ha detto (tramite AS).

"L'opportunità è arrivata quando ero un nessuno. Un nessuno tra virgolette, come allenatore ero un nessuno. È quello che ha fatto il Barça, darmi la squadra riserve."

Luis Enrique esclude il ritorno allo Sporting Gijón per concludere la carriera da allenatore

Luis Enrique, che ha anche detto di non voler diventare un "vecchio burbero che si allena" quando gli è stato chiesto del suo futuro a lungo termine come allenatore, ha ammesso di non vedersi tornare a Gijón perché ha vissuto molto poco lì, solo nei suoi primi vent'anni, e ha visto altri giocatori e allenatori essere espulsi. "Se vado a Gijón e mi cacciano, penso che mi butterò giù da Santa Catalina Hill. Lo vedo come improbabile. Inoltre, ora sono abituato al livello più alto, che è dove mi sento più a mio agio. Non posso escluderlo, ma non lo vedo nemmeno come qualcosa di fattibile."

Lo Sporting Gijón ha trascorso la maggior parte della sua storia in seconda divisione, giocando per l'ultima volta in prima divisione nel 2016/17. Il loro maggior successo risale a quasi 50 anni fa, quando si piazzarono secondo e terzo in LaLiga nel 1979 e 1980.