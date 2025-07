Luis Enrique si difende dopo l'aggressione a João Pedro: il rigore che gli va incontro dalla FIFA

HQ

Il Paris Saint-Germain ha subito una pesante sconfitta ieri sera alla Coppa del Mondo per Club, con il Chelsea che ha vinto la prima Coppa del Mondo per Club secondo le nuove regole, la seconda in assoluto, e ha inviato a Luis Enrique e alla sua squadra un messaggio: non sono invincibili. La partita per 3-0 si è conclusa tra polemiche e una grande rissa... che coinvolse l'allenatore, Luis Enrique.

Dopo aver vinto tutto quest'anno, la stagione del PSG si è conclusa in modo drammatico contro il Chelsea. Luis Enrique non ha imparato dalla sconfitta contro il Botafogo all'inizio della Coppa del Mondo per Club, ed è stato punito da Enzo Maresca, che non ha avuto bisogno della presa di palla (33%) per avere tanti tiri come il PSG: 10 tiri, 5 in porta e 3 gol, contro 8 tiri, 6 in porta dei campioni di Francia.

Alla fine della partita, l'allenatore spagnolo è entrato in una rissa in campo tra i giocatori e ha toccato Joao Pedro al viso e al collo. Non è uno schiaffo, come qualcuno ha detto, ma nemmeno una carezza, anche se poi il giocatore brasiliano, passato al Chelsea due settimane fa, cade drammaticamente a terra.

Le immagini dell'incidente hanno fatto il giro da quando la partita è finita, e questo, insieme a Neves che ha tirato i capelli a Cucurella e ha ricevuto il cartellino rosso, sono gli aspetti più discussi della partita (beh, quello e Trump che si schianta sulla foto della vittoria del Chelsea).

Luis Enrique ha detto che stava cercando di separare i loro giocatori e ha detto questo a DAZN dopo la partita: "Sono stupido. Lui è lì, mi spinge, lo tocco e lui si butta giù."

"La mia intenzione, come sempre, era quella di separare i giocatori in modo che non ci fossero ulteriori problemi. Avremmo dovuto tutti evitare che la situazione degenerasse. C'era molta tensione e pressione. Ho visto Maresca spingere alcuni giocatori e altri spingerlo. Queste sono situazioni che tutti dovremmo evitare. Così ho separato i giocatori."

Luis Enrique sta ora affrontando una sanzione pecuniaria simbolica per aver aggredito il giocatore. Trattandosi di una competizione della FIFA, non dovrebbe influire su altre competizioni in Francia o in Europa. Se la FIFA dovesse dargli una penalità di partita, che potrebbe arrivare fino a tre partite, non si applicherebbe fino alla prossima Coppa del Mondo per Club... nel 2029.