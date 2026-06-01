Luis Suárez è stato escluso dalla rosa uruguayena per la Coppa del Mondo 2026 da Marcelo Bielsa

HQ

L'allenatore dell'Uruguay Marcelo Bielsa ha rivelato la rosa del paese per i Mondiali 2026, con giocatori come Federico Valverde del Real Madrid, Ronald Araújo del Barcellona, José María Giménez dell'Atlético de Madrid, Darwin Núñez dell'Al-Hilal e Federico Viñas del Real Oviedo.

La lista non include il capocannoniere dell'Uruguay Luis Suárez dell'Inter Miami, che si è ritirato dalla nazionale nel 2024 dopo aver criticato le maniere di Bielsa nella squadra, sostenendo che abbia fratturato lo spogliatoio e che alcuni giocatori hanno persino preso in considerazione di lasciare la squadra.

Ma lo scorso aprile, Suárez ha aperto la porta al ritorno in nazionale e, secondo quanto riferito, si è scusato con Bielsa per i suoi commenti pubblici contro di lui. Nonostante tutto, Suárez, 39 anni, che ha segnato 69 gol per l'Uruguay e ha giocato in ogni Mondiale dal 2010, non farà parte della rosa per l'edizione 2026.

Rosa per la Coppa del Mondo Uruguay 2026:

Portieri:



Sergio Rochet (Internacional)



Fernando Muslera (Estudiantes)



Santiago Mele (Monterrey)



Difensori:



Guillermo Varela (Flamengo)



Ronald Araújo (Barcellona)



José María Giménez (Atlético Madrid)



Santiago Bueno (Lupi)



Sebastián Cáceres (Club America)



Mathías Olivera (Napoli)



Joaquín Piquerez (Palmeiras)



Matías Viña (River Plate, in prestito dal Flamengo)



Centrocampisti:



Manuel Ugarte (Manchester United)



Emiliano Martínez (Palmeiras)



Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)



Federico Valverde (Real Madrid)



Agustín Canobbio (Fluminese)



Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)



Giorgian de Arrascaeta (Fluminese)



Nicolás de la Cruz (Flamengo)



Rodrigo Zalazar (Braga)



Facundo Pellistri (Panathinaikos)



Maximiliano Araújo (Sporting CP)



Brian Rodríguez (Club America)



Attaccanti:



Rodrigo Aguirre (Tigres)



Federico Viñas (Real Oviedo)



Darwin Núñez (Al Hilal)

