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Luis Suárez è stato escluso dalla rosa uruguayena per la Coppa del Mondo 2026 da Marcelo Bielsa

Luis Suárez è stato escluso dalla rosa per i Mondiali dopo le sue critiche verso Bielsa nel 2024.

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L'allenatore dell'Uruguay Marcelo Bielsa ha rivelato la rosa del paese per i Mondiali 2026, con giocatori come Federico Valverde del Real Madrid, Ronald Araújo del Barcellona, José María Giménez dell'Atlético de Madrid, Darwin Núñez dell'Al-Hilal e Federico Viñas del Real Oviedo.

La lista non include il capocannoniere dell'Uruguay Luis Suárez dell'Inter Miami, che si è ritirato dalla nazionale nel 2024 dopo aver criticato le maniere di Bielsa nella squadra, sostenendo che abbia fratturato lo spogliatoio e che alcuni giocatori hanno persino preso in considerazione di lasciare la squadra.

Ma lo scorso aprile, Suárez ha aperto la porta al ritorno in nazionale e, secondo quanto riferito, si è scusato con Bielsa per i suoi commenti pubblici contro di lui. Nonostante tutto, Suárez, 39 anni, che ha segnato 69 gol per l'Uruguay e ha giocato in ogni Mondiale dal 2010, non farà parte della rosa per l'edizione 2026.

Rosa per la Coppa del Mondo Uruguay 2026:

Portieri:


  • Sergio Rochet (Internacional)

  • Fernando Muslera (Estudiantes)

  • Santiago Mele (Monterrey)

Difensori:


  • Guillermo Varela (Flamengo)

  • Ronald Araújo (Barcellona)

  • José María Giménez (Atlético Madrid)

  • Santiago Bueno (Lupi)

  • Sebastián Cáceres (Club America)

  • Mathías Olivera (Napoli)

  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)

  • Matías Viña (River Plate, in prestito dal Flamengo)

Centrocampisti:


  • Manuel Ugarte (Manchester United)

  • Emiliano Martínez (Palmeiras)

  • Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)

  • Federico Valverde (Real Madrid)

  • Agustín Canobbio (Fluminese)

  • Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

  • Giorgian de Arrascaeta (Fluminese)

  • Nicolás de la Cruz (Flamengo)

  • Rodrigo Zalazar (Braga)

  • Facundo Pellistri (Panathinaikos)

  • Maximiliano Araújo (Sporting CP)

  • Brian Rodríguez (Club America)

Attaccanti:


  • Rodrigo Aguirre (Tigres)

  • Federico Viñas (Real Oviedo)

  • Darwin Núñez (Al Hilal)

Luis Suárez è stato escluso dalla rosa uruguayena per la Coppa del Mondo 2026 da Marcelo Bielsa
MDI / Shutterstock

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