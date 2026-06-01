Luis Suárez è stato escluso dalla rosa uruguayena per la Coppa del Mondo 2026 da Marcelo Bielsa
Luis Suárez è stato escluso dalla rosa per i Mondiali dopo le sue critiche verso Bielsa nel 2024.
L'allenatore dell'Uruguay Marcelo Bielsa ha rivelato la rosa del paese per i Mondiali 2026, con giocatori come Federico Valverde del Real Madrid, Ronald Araújo del Barcellona, José María Giménez dell'Atlético de Madrid, Darwin Núñez dell'Al-Hilal e Federico Viñas del Real Oviedo.
La lista non include il capocannoniere dell'Uruguay Luis Suárez dell'Inter Miami, che si è ritirato dalla nazionale nel 2024 dopo aver criticato le maniere di Bielsa nella squadra, sostenendo che abbia fratturato lo spogliatoio e che alcuni giocatori hanno persino preso in considerazione di lasciare la squadra.
Ma lo scorso aprile, Suárez ha aperto la porta al ritorno in nazionale e, secondo quanto riferito, si è scusato con Bielsa per i suoi commenti pubblici contro di lui. Nonostante tutto, Suárez, 39 anni, che ha segnato 69 gol per l'Uruguay e ha giocato in ogni Mondiale dal 2010, non farà parte della rosa per l'edizione 2026.
Rosa per la Coppa del Mondo Uruguay 2026:
Portieri:
- Sergio Rochet (Internacional)
- Fernando Muslera (Estudiantes)
- Santiago Mele (Monterrey)
Difensori:
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Ronald Araújo (Barcellona)
- José María Giménez (Atlético Madrid)
- Santiago Bueno (Lupi)
- Sebastián Cáceres (Club America)
- Mathías Olivera (Napoli)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras)
- Matías Viña (River Plate, in prestito dal Flamengo)
Centrocampisti:
- Manuel Ugarte (Manchester United)
- Emiliano Martínez (Palmeiras)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Agustín Canobbio (Fluminese)
- Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
- Giorgian de Arrascaeta (Fluminese)
- Nicolás de la Cruz (Flamengo)
- Rodrigo Zalazar (Braga)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos)
- Maximiliano Araújo (Sporting CP)
- Brian Rodríguez (Club America)
Attaccanti:
- Rodrigo Aguirre (Tigres)
- Federico Viñas (Real Oviedo)
- Darwin Núñez (Al Hilal)