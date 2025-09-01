Luis Suárez sembra sputare all'allenatore rivale nella sconfitta per 3-0 dell'Inter Miami in finale

HQ

L'Inter Miami ha perso la finale di Coppa di Lega contro il Seattle Sounders, 3-0, e continua il trend del club più famoso della MLS che domina e poi cade a pezzi nelle grandi occasioni. La Leagues Cup, una competizione giovane (creata nel 2019) tra club della MLS e della Liga MX, è stata il luogo in cui Leo Messi ha sollevato il suo primo trofeo per l'Inter Miami nel 2023. Tuttavia, da allora il club non è riuscito a vincere trofei importanti: solo il relativamente inutile Supporter's Shield nel 2024 come migliore squadra della East Conference, per poi fallire rumorosamente nei play-off.

Ieri sera, l'Inter Miami ha perso 3-0 contro il Seattle Sounders, giocata a Seattle, si è conclusa con una grande rissa tra giocatori. Le telecamere mostrano che Luis Suárez, la leggenda del Barça di 38 anni che non è riuscito a offrire consistenza, afferra il centrocampista dei Sounders Obed Vargas per il collo e Sergio Busquets del Miami lo colpisce al mento. Poi, Suárez sembra sputare al manager dei Sounders Brian Schmetzer.

Nonostante la sconfitta, l'Inter Miami si assicura la qualificazione alla CONCACAF Champions League del prossimo anno raggiungendo la finale della Leagues Cup.