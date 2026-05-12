Luka Doncic non giocherà per la Slovenia quest'estate per concentrarsi sulla battaglia per la custodia delle figlie

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La stagione di Luka Doncic è finita: lo sloveno ha cercato di accelerare la sua guarigione dallo stiramento al bicipite femorale sinistro in Spagna, sperando di arrivare alle finali della NBA Conference, ma i Los Angeles Lakers sono stati spazzati via dagli Oklahoma City Thunder 4-0. Il prossimo per Doncic sarebbe stato il match di qualificazione per la Coppa del Mondo FIBA 2027 per la Slovenia, ma ha deciso di saltarli per concentrarsi sulle sue questioni personali.

Doncic si sta separando dalla sua fidanzata, Anamaria Goltes, ed è coinvolto in una battaglia per la custodia delle loro due figlie, Gabriela (tre anni) e Olivia (sei mesi). "Amo le mie figlie più di ogni altra cosa, e saranno sempre al primo posto nella mia vita", iniziò Doncic su Instagram.

"Mentre continuo a lavorare per ottenere la custodia condivisa delle mie figlie, sono stata costretta a prendere una decisione difficile tra viaggiare, giocare per la nazionale slovena e stare con le mie figlie quest'estate.

"Purtroppo, negli ultimi otto mesi è stato estremamente difficile per me vederli. Ho dato tutto per rappresentare la Slovenia e sono deluso dal fatto che quest'estate non potrò giocare per il mio paese. Ma in questo momento, le mie figlie e le mie responsabilità come padre sono la mia priorità".

Luka Doncic ha aiutato la Slovenia a vincere un titolo EuroBasket nel 2017, quando aveva solo 17 anni, ed è stato il miglior marcatore della Coppa del Mondo 2023, dove la Slovenia si è classificata settima posta. L'edizione 2027 della Coppa del Mondo FIBA di basket si svolge in Qatar e le qualificazioni sono già in corso, in sei finestre tra novembre 2025 e marzo 2027. Ce ne saranno due in estate, dal 27 giugno al 7 luglio e dal 24 agosto al 1° settembre; Attualmente la Slovenia guida il Gruppo H con 3 vittorie e 1 sconfitta.