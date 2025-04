Luka Doncic piange al suo ritorno a Dallas, ma poi segna un record stagionale contro l'ex club

HQ

Sono passati due mesi da quando Luka Dončić, il fuoriclasse dei Dallas Mavericks, lo sloveno amato da tutti in Texas, ha improvvisamente abbandonato la nave e si è unito ai Los Angeles Lakers, in uno scambio scioccante con Anthony Davis che è stato fatto alle spalle dei giocatori. Da allora, Dončić ha aiutato la franchigia a migliorare nella seconda metà della stagione, assicurandosi un posto nei play-off (finendo tra le prime sei della Western Conference) con due partite ancora da giocare nella stagione regolare.

Mercoledì scorso a Dallas è stata una notte speciale, in quanto è stata la prima volta che Doncic ha visitato l'American Airlines Center di Dallas come visitatore, in una partita tra Lakers e Mavericks che è stata preceduta da un tributo al loro ex giocatore, che lo ha lasciato in lacrime. Agli spettatori sono state consegnate magliette gratuite con la scritta "Hvala za vse " ("grazie di tutto in sloveno) e lo hanno applaudito, anche all'inizio della partita, ogni volta che toccava il pallone.

Ma questo non lo ha fatto trattenere, e ha registrato un record in carriera di 45 punti, assicurando una vittoria per 112-97 ai Lakers. Nonostante la sconfitta, i Dallas Mavericks si sono assicurati un posto nei play-in quando gli Oklahoma City Thunder hanno sconfitto i Phoenix Suns.

Non è stata la prima volta che Doncic ha affrontato la sua ex squadra con i Lakers, ma è stata la prima volta che lo ha fatto nella sua ex casa.

La partita è avvenuta solo un giorno prima di una partita contro gli Oklahoma City Thunder in cui Doncic è stato espulso per aver presumibilmente insultato un arbitro, anche se Doncic ha detto che stava parlando con uno spettatore fastidioso.