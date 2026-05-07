Luka Doncic potrebbe perdere completamente i play-off se i Lakers perderanno contro i Thunder

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I Los Angeles Lakers hanno una montagna enorme da scalare se vogliono arrivare alle finali della NBA Conference. Attualmente stanno giocando contro i campioni NBA in carica Oklahoma City Thunder nelle semifinali di Conference, sotto 1-0 nella serie al meglio delle sette partite, che gioca stasera (già venerdì alle 3:30 CEST, 2:30 BST). Nel frattempo, Luka Doncic guarda le partite dalla panchina, poiché non è ancora in forma per giocare.

Nel migliore dei casi, lo sloveno arriverebbe in tempo per Gara 4 delle semifinali di Conference (il 12 maggio), ma anche questo sembra troppo ottimista. Doncic ha subito uno stiramento al bicipite femorale il 2 aprile e, secondo il medico sportivo Jesse Morse (via Basket News), Doncic ha ancora almeno 1-2 settimane per riprendersi, il che quasi certamente significherà che non sarà in forma fino a una possibile finale di Conference. Se i Thunder battono i Lakers (cosa che sembra probabile), significherebbe la fine della stagione per Doncic.

Doncic tornò a Los Angeles dopo alcuni giorni a Madrid, dove si recò per ricevere iniezioni di plasma ricco di piastrine (PRP), un trattamento per accelerare la guarigione non consentito negli Stati Uniti, con il permesso dei medici del suo team. Dice che ogni giorno si sente meglio e riesce a correre di nuovo, ma "È molto frustrante. Vedere cosa fanno i miei compagni di squadra sono molto orgoglioso di loro. Ma è stato molto difficile solo vederlo e vederli giocare".