Luka Dončić rivela il suo cambiamento fisico in Men's Health: nessuno lo chiamerà grasso ora

Luka Dončić è stato spesso criticato per la sua forma fisica. Mentre lo sloveno, che ha iniziato la sua carriera al Real Madrid, è diventato rapidamente uno dei giocatori NBA più popolari, venendo selezionato per cinque squadre All-Star, molte volte è stato chiamato da un presunto sovrappeso, con alcune persone che hanno addirittura detto che è "grasso" e mettendo in discussione le sue abitudini alimentari in quanto, nonostante il suo talento, Sembrava fuori forma.

Queste persone dovranno pensarci due volte dopo aver visto Dončić sull'ultima copertina della rivista Men's Health. Un ampio articolo sulla sua preparazione fisica e la sua dieta rigorosa è stato pubblicato anche online. "Solo visivamente, direi che tutto il mio corpo ha un aspetto migliore", dice Doncic nell'articolo sulla ricostruzione del suo corpo. "Se mi fermo adesso, è stato tutto inutile".

Reagendo alle nuove foto, alcuni fan stanno scherzando sul fatto che Nico Harrison, general manager dei Dallas Mavericks, abbia "fatto vergognare" Luka nei suoi anni con i Mavericks. Dončić è stato ceduto ai Los Angeles Lakers a metà stagione e la squadra con LeBron James ha avuto un inizio promettente. Tuttavia, prima di pensare alla prossima stagione NBA, Dončić guiderà ancora una volta la Slovenia a Eurobasket (27 agosto-14 settembre).