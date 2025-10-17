Luka Doncic scelto come ambasciatore della comunità per la Coppa del Mondo 2026 dalla Los Angeles Sports Commission

HQ

Luka Doncic, stella dei Los Angeles Lakers e uno dei giocatori di basket più famosi al mondo, è stato nominato ambasciatore ufficiale della community per la Coppa del Mondo FIFA 2026 a Los Angeles.

"La Coppa del Mondo è il più grande evento sportivo, quindi sono molto emozionato. Ho sempre guardato il calcio fin da quando ero bambino. Lo guardo ora. Fa sicuramente parte della mia vita", ha detto Doncic, che è passato ai Dallas Mavericks nel 2018 dal Real Madrid.

In qualità di ambasciatore scelto dalla Los Angeles Sports & Entertainment Commission, promuoverà le partite della Coppa del Mondo che si giocheranno a Los Angeles, una delle 11 città ospitanti degli Stati Uniti, tra le 16 città ospitanti tra Stati Uniti, Canada e Messico. È stato scelto perché è un vero tifoso di calcio e un atleta stimato nella regione, ha detto il presidente della Commissione, "e ci aiuterà a coinvolgere i fan di tutto il mondo attraverso questo evento globale".

"Los Angeles è una città fantastica, piena di persone straordinarie che amano giocare e guardare ogni sport. Non vedo l'ora che arrivi la Coppa del Mondo ed è un onore aiutare a unire le persone attraverso uno sport che collega così tante culture in tutto il mondo", ha detto.

